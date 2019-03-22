Мій профіль
Португалія — Україна 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:00 3312
Португалія - Україна: анонс і прогноз матчу чемпіонату Європи
Сьогодні 20:00 4819
Бо переміг у спринті та здобув Малий кришталевий глобус, Підручний у третій десятці
Сьогодні 18:41 733
Бельгія перемогла Росію, Нідерланди розгромили Білорусь: огляд матчів відбору до Євро-2020
Сьогодні 12:12 1458
Ястремська програла Барті на турнірі Miami Open
Сьогодні 10:00 501
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Сьогодні 09:19 13726
Ястремська не створила сенсації та програла Барті
Сьогодні 08:18 978
Бельгія перемогла Росію, Нідерланди розгромили Білорусь. Результати матчів Євро-2020
Вчора 23:55 3725 3
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 21:45 54612 1
Кузьміна виграла спринт, Семеренко 28-а
Вчора 18:48 1550
Навколо спорту
Блоги
Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну
Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну Максим Буйдин
20.03.2019 17:43 2333 2
Мораес побратався з Яремчуком, Бойко оцінив Роналду - відео з роздягальні збірної
Мораес побратався з Яремчуком, Бойко оцінив Роналду - відео з роздягальні збірної Максим Буйдин
20.03.2019 16:22 1228
Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту
Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту Valeriy Ruchka
20.03.2019 16:20 471
Про зарплатню телеведучого, Циганика та Златана - Олександра Лобода
Про зарплатню телеведучого, Циганика та Златана - Олександра Лобода Максим Буйдин
20.03.2019 15:53 822
Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення
Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення Максим Буйдин
20.03.2019 15:13 2573
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:05 Бокс Кролла: Я зроблю цю ніч важкою для Ломаченка 198
22:00 Футбол Португалія — Україна 0:0. ОНЛАЙН 3312
21:46 Футбол Соломон подорожчав у 3 рази, Циганков - на 3 млн 171
21:27 Бокс IBF не має наміру позбавляти Усика титулу чемпіона світу у важкій вазі 125
21:23 Футбол Португалія - Україна: відео голів та огляд матчу 249
21:08 Футбол Барселона хоче продати свого лідера за 100 млн євро 956
20:53 Футбол Маліновський: Сподіваюся, що Роналду буде не в настрої давати футболку після матчу 126
20:38 Футбол Циганков: Побачив гру Роналду в 6 або 7 років 231
20:33 Футбол Португалія - Україна: стартові склади команд 11985 1
20:20 Футбол Гвардіола відвідає матч Португалія - Україна 666
20:15 Баскетбол Торонто - Оклахома: онлайн-трансляція матчу НБА 190
20:00 Футбол Португалія - Україна: анонс і прогноз матчу чемпіонату Європи 4819
19:51 Футбол Ліверпуль може перехопити у Боруссії вінгера Челсі 280
19:38 Футбол Екс-гравець Динамо: Збірній України не треба зациклюватися на Роналду 306
19:37 Блог Про тренування, режим та спортивну гімнастику в Україні - Олег Верняєв 242
19:23 Блог Ломаченко порадував автографом зірку Голлівуда 699
19:05 Футбол Мілан слідкує за новачком Шахтаря 463
18:43 Теніс Цуренко - Дой: онлайн-трансляція матчу в Маямі 798
18:41 Біатлон Бо переміг у спринті та здобув Малий кришталевий глобус, Підручний у третій десятці 733
18:31 Футбол Зінченко пообіцяв відірвати ноги Сілві, якщо той спробує його обіграти 400
18:14 Теніс Світоліна - Яфань: онлайн-трансляція матчу в Маямі 989
18:01 Бокс Повєткін погодився на бій з Усиком 1564
17:46 Теніс Цуренко: Світоліна - моє велике натхнення 413
17:45 Блог Ми починаємо шлях. Шовковський віршем анонсував матч проти Португалії 488 1
17:30 Хокей Кременчук - Дніпро 4:1. Огляд матчу 279

Соломон подорожчав у 3 рази, Циганков - на 3 млн

Сьогодні 21:46 171 0
Соломон подорожчав у 3 рази, Циганков - на 3 млн
Манор Соломон

Портал Transfermarkt оновив трансферну вартість деяких гравців, зокрема українців та легіонерів Прем'єр-ліги.

Ціна на півзахисника Динамо Віктора Циганкова виросла на 3 мільйони євро. Раніше хавбек оцінювався в 10 мільйонів євро, тепер - у 13 (+ 30%).

Вінгер Шахтаря Манор Соломон тепер коштує 5 мільйонів євро. Попередній цінник становив 1,5 (+ 233,3%).

Підвищилася ціна і на форварда Шахтаря Жуніора Мораеса - замість колишніх 3 мільйонів євро тепер 4 (+ 33,3%).

На 1 мільйон євро подорожчав гравець Динамо Микола Шапаренко. Колишня ціна - 2,5 мільйона євро, нинішня - 3,5 (+ 40%).

Дорожче став і захисник Шахтаря Микола Матвієнко. Колишня трансферна вартість в 2,5 мільйона євро зросла до 3 (+ 20%).

Новачок Шахтаря Маркос Антоніо після переходу в донецький клуб став оцінюватися в три рази дорожче - замість 1 мільйона євро тепер 3 (+ 200%).

Удвічі подорожчав захисник Динамо Віталій Миколенко (з 1 млн євро до 2, + 100%).

Підвищився цінник і на іншого захисника Динамо Артема Шабанова (з 1,2 млн євро до 1,5, + 20%).

Валерій Бондаренко після переходу з Олександрії в Шахтар теж додав у ціні (з 0,7 млн ​​євро до 1 + 42,9%).

Трансферна вартість півзахисника Динамо Дениса Гармаша змінилася зі знаком мінус. Раніше хавбек оцінювався в 4,5 мільйона євро, тепер - в 4 (-11,1%).

Нагадаємо, що Шахтар чекає на трансферні пропозиції щодо Нема.

Раніше Реал може підписати партнера Ярмоленка замість Азара.

Джерело - Transfermarkt.

#Шахтар, #Динамо, #Соломон, #Циганков, #Шапаренко, #Мораес
Коментарі ()