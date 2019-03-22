Соломон подорожчав у 3 рази, Циганков - на 3 млн

Портал Transfermarkt оновив трансферну вартість деяких гравців, зокрема українців та легіонерів Прем'єр-ліги.

Ціна на півзахисника Динамо Віктора Циганкова виросла на 3 мільйони євро. Раніше хавбек оцінювався в 10 мільйонів євро, тепер - у 13 (+ 30%).

Вінгер Шахтаря Манор Соломон тепер коштує 5 мільйонів євро. Попередній цінник становив 1,5 (+ 233,3%).

Підвищилася ціна і на форварда Шахтаря Жуніора Мораеса - замість колишніх 3 мільйонів євро тепер 4 (+ 33,3%).

На 1 мільйон євро подорожчав гравець Динамо Микола Шапаренко. Колишня ціна - 2,5 мільйона євро, нинішня - 3,5 (+ 40%).

Дорожче став і захисник Шахтаря Микола Матвієнко. Колишня трансферна вартість в 2,5 мільйона євро зросла до 3 (+ 20%).

Новачок Шахтаря Маркос Антоніо після переходу в донецький клуб став оцінюватися в три рази дорожче - замість 1 мільйона євро тепер 3 (+ 200%).

Удвічі подорожчав захисник Динамо Віталій Миколенко (з 1 млн євро до 2, + 100%).

Підвищився цінник і на іншого захисника Динамо Артема Шабанова (з 1,2 млн євро до 1,5, + 20%).

Валерій Бондаренко після переходу з Олександрії в Шахтар теж додав у ціні (з 0,7 млн ​​євро до 1 + 42,9%).

Трансферна вартість півзахисника Динамо Дениса Гармаша змінилася зі знаком мінус. Раніше хавбек оцінювався в 4,5 мільйона євро, тепер - в 4 (-11,1%).

Нагадаємо, що Шахтар чекає на трансферні пропозиції щодо Нема.

Раніше Реал може підписати партнера Ярмоленка замість Азара.

Джерело - Transfermarkt.