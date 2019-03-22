Екс-гравець Динамо: Збірній України не треба зациклюватися на Роналду

Збірна Португалії складається з багатьох футбольних майстрів, а не тільки з Роналду.

Про це повідомив колишній гравець Динамо Олександр Головко.

"Зациклюватись на одному Роналду - небезпечно. У португальців і без нього вистачає майстеровитих хлопців. Але в цьому матчі багато буде залежати від настрою Криштіану.

Якщо Роналду зневажливо поставиться до нашої команди, будуть шанси на те, що він себе не проявить. А якщо він налаштується, як на Атлетіко, то проблеми будуть", - сказав Головко.