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Екс-гравець Динамо: Збірній України не треба зациклюватися на Роналду

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Екс-гравець Динамо: Збірній України не треба зациклюватися на Роналду
Олександр Головко

Збірна Португалії складається з багатьох футбольних майстрів, а не тільки з Роналду.

Про це повідомив колишній гравець Динамо Олександр Головко.

"Зациклюватись на одному Роналду - небезпечно. У португальців і без нього вистачає майстеровитих хлопців. Але в цьому матчі багато буде залежати від настрою Криштіану.

Якщо Роналду зневажливо поставиться до нашої команди, будуть шанси на те, що він себе не проявить. А якщо він налаштується, як на Атлетіко, то проблеми будуть", - сказав Головко.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Матч Португалія - ​​Україна дивіться онлайн на нашому сайті. Текстова трансляція поєдинку також буде доступна на Чемпіоні.

Джерело - segodnua.

#Головко, #Україна, #Португалія, #Чемпіонат Європи, #Роналду
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