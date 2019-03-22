Франков: Україна дасть справжній бій португальцям

Україна так просто не віддасть очки португальцям у грі відбору на Євро-2020.

Такий прогноз зробив відомий експерт Артем Франков.

"Збірна України дасть справжній бій португальцям. Зрозуміло, ми не фаворити, португальці виглядають явно кращими претендентами на перемогу. І я виглядав би, щонайменше, дивно, якби розповідав вам щось інше. Проте, якщо ви оптимісти, давайте розраховувати, що збірна України заб'є. Чом би й ні - португальська оборона вразлива", - сказав Франков.