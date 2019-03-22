Стало відоме екіпірування збірної України на матч з Португалією

Стала відома форма збірної України в матчі відбору на Євро-2020 проти збірної Португалії.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

На традиційній передматчевій нараді затвердили комплекти форм двох команд. Португальці зіграють в своїх основних кольорах: польові гравці в червоному, а воротар - в чорному. Також і команда Андрія Шевченка одягне основні кольори: жовті футболки і труси, воротар - в зеленому.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Матч Португалія - ​​Україна дивіться онлайн на нашому сайті. Текстова трансляція поєдинку також буде доступна на Чемпіоні.

Джерело - ФФУ.