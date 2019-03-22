Португалія — Україна 0:0. ОНЛАЙН

Слідкуйте за текстовою трансляцією матчу кваліфікації Євро-2020

34' У верховій боротьбі проти Пепе підштовхнув суперника руками в спину Яремчук. Штрафний удар виконають португальці.

33' Знову Канселу підключився по флангу і прострілив у штрафну, але на цей раз Степаненко вибив м'яч на кутовий.

32' Канселу з правого флангу прострілив на кут воротарського, де готовий був замикати Сілва, але витіснив його корпусом від м'яча Кривцов.

31' Миколенко на швидкості втік по флангу від двох захисників, увірвався в штрафну, але тут його зупинив в підкаті Невеш.

30' Віддав розрізний пас Марлос в штрафну на Яремчука, але той не ризикнув обігравати Пепе і змушений був віддавати м'яч назад.

29' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Зінченко і подав на одинадцять метрів, але тут виграв верх Моутінью і виніс м'яч головою.

28' Отримав м'яч на лінії штрафного Роналду, розхитав Кривцова і пробив низом у ближній кут, але встиг скластися Пятов і перевів м'яч на кутовий.

27' У штрафному суперника обіграв захисника Роналду і покотив під удар Моутінью, але вистрілити останньому не дозволив Марлос.

26' Пройшов по флангу Сілва і виконав навіс на дальню штангу, де намагався в стрибку пробити Моутінью, але трохи не дотягнувся до м'яча.

25' Зачепився за м'яч в чужій штрафній Роналду і низом пробив в ближній кут, але П'ятов ногою зміг перевести його на кутовий.

24' Впав Роналду на лівому фланзі. Показує португалець на ногу, але повтор показав, що контакту з Марлосом не було.

23' Тепер уже Маліновський пройшов до чужого штрафного і потужно пробив по воротах, але на шляху м'яча опинився Пепе.

22' Пішов від суперника на фланзі Коноплянка, змістився в штрафну і пробив по воротах, але м'яч звалився з ноги і полетів в аут.

21' Довгим пасом Моутінью шукав в чужій штрафній Сілву, але вийшов з воріт Пятов і виявився першим на м'ячі.

20' Накрутив суперника на фланзі Канселу і подав на дальню штангу, але нікого з партнерів там не виявилося.

19' Проривався Канселу на швидкості по правій бровці, але напоровся на Миколенка, який в чистому підкаті вибив сферу в аут.

18' Подав з правого флангу Сілва на дальню штангу, куди увірвався Карвалью і головою розстріляв вже порожні ворота, але арбітр відмінив гол через офсайд. Грубу помилку зробив П'ятов втративши ворота, але на щастя положення "поза грою" зафіксував боковий суддя.

17' Виграв підбір на лінії штрафного майданчика Пепе і з льоту пробив точно під поперечину, але Пятов зумів перевести м'яч на кутовий в стрибку.

16' На швидкості пройшов по правому флангу Роналду і низом прострілив в напрямку Сілви, але того випередив Кривцов і виніс м'яч на кутовий.

15' Марлос відпустив м'яч занадто далеко в боротьбі з Моутінью і змушений був збивати суперника в центрі поля. Обійшлося без картки.

14' Пройшов лівим флангом Коноплянка, увірвався в штрафну, але не зміг один в один обіграти досвідченого Пепе.

13' Втік по лівій бровці Миколенко і спробував прострелити в штрафну, але м'яч застряг в ногах Канселу, який тут же почав атаку своєї команди.

12' Довгим пасом Герреро запускав в штрафну Роналду, але той підіграв собі рукою в боротьбі проти Миколенко.

11' Увірвався на швидкості Андре Сілва в штрафну суперника, але напоровся на Караваєва, який в чистому підкаті виніс м'яч в аут.

10' Отримав м'яч на фланзі Герреро і тут же прострілив у штрафну. Рикошетом від спини захисника сфера прилетіла в руки П'ятову.

9' З лівого флангу Моутінью закручував на дальню штангу, куди вривався Сілва, але не зміг він дотягнутися до м'яча.

8' Невеш м'яко закинув у штрафну на хід Сілві, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

7' Отримав м'яч на правому фланзі Канселу і прострілив на одинадцять метрів, але тут спокійно перехопив сферу Степаненко.

6' З лівого флангу Марлос подав у центр штрафного, де намагався пробити Степаненко, але програв він верхову дуель Пепе.

4' Виконував подачу Коноплянка, але португальці без проблем винесли його подалі.

3' Кутовий заробляє збірна України, Канселу вибив м'яч з-під ноги Коноплянки.

2' Господарі поля грають першим номером напочатку матчу, але без просування вперед.

1' Матч розпочався!

Команди на полі, лунає гімн України.

Раніше Шовковський віршем анонсував матч проти Португалії

Стали відомі стартові склади команд.

Збірна України розпочинає боротьбу на шляху кваліфікації до Євро-2020.

Підопічні Андрія Шевченка прибули до Португалії ще 20 березня. З собою керманич збірної взяв 25 гравців, але до заявки вніс лише 23.

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Напередодні команда прогулялася Лісабоном.

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Безпосередньо на поєдинку очікується аншлаг. Натомість українських вболівальників буде близько 2 тисяч.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію. Її початок о 21:45.

Джерело - Чемпіон.