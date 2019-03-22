Миколаїв — Інгулець: онлайн-трансляція матчу першої ліги

Українська перша ліга вийшла після зимової перерви

У чемпіонаті України серед команд першої ліги відбудеться перший матч після зимової перерви — Миколаїв — Інгулець.

Матч відкриє програму 19 туру і 22 березня стане єдиним.

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Поєдинок покаже телеканал Xsport, а також його можна переглянути та на нашому сайті. Початок зустрічі о 14:00.

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Нагадаємо, на матч Метліст-1925 - Дніпро продали чималу кількість квитків.

Джерело - Чемпіон.