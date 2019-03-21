Наставник вірить в перемогу своєї команди

Збірна Португалії має виграти матч проти збірної України та Сербії в кваліфікації до Євро-2020.

Так вважає тренер чемпіонів Європи Фернанду Сантуш.

"Я вірю в якості своїх футболістів. І завтра в матчі проти України, й у понеділок проти Сербії ми прагнутимемо перемоги й підтримки вболівальників. Мої гравці намагатимуться подарувати радість нашій країні", - сказав Сантуш.

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"Якщо ми не переможемо Україну, я буду дуже розчарований. Ми - фаворити, граємо вдома. Із цим проблем немає. Але, з іншого боку, є команда, яка теж прагне кваліфікуватися на чемпіонат Європи", - підсумував коуч.

Нагадаємо, головна команда країни прибула до Лісабону. На матчі з Португалією очікується аншлаг.

Джерело - ФФУ.