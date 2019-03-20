Форвард Португалії може пропустити матч з Україною

Форвард португальської збірної Гонсалу Гедеш не брав участі в тренувальній сесії напередодні поєдинку відбіркового циклу чемпіонату Європа-2020 з командою України.
Про це повідомляє Record.
Важливо: З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
Участь футболіста в найближчому поєдинку чемпіонів Європи через грип залишається під питанням.
Відзначимо, що в складі України матч пропустить Віктора Коваленко.
До Португалії збірна поїхала без Шепелєва.
Джерело - Xsport.