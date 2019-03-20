Англійський клуб продадуть за 1 фунт

Мій профіль
Луческу: Лобановський нічого не досяг
Сьогодні 12:30 10127 17
Визначився час проведення матчів Кубка України
Сьогодні 18:49 790
Без Коваленка та Шепелєва. Шевченко взяв 25 футболістів до Португалії
Сьогодні 15:52 926
Ястремська — Александрова: пряма онлайн-трансляція українсько-російського протистояння
Сьогодні 10:33 3806
На тобі небоже, що мені негоже, або кому потрібна така збірна України
Сьогодні 00:30 6280 12
Мораес отримав виклик до збірної України
Вчора 10:25 1793 2
Вчинок дня: Шевченко та Зінченко здійснили мрію безногого хлопчика, зігравши з ним у футбол
Вчора 06:48 2727
Українець виграв золото на чемпіонаті Європи в Росії
18.03.2019 20:27 8033 3
Визначилися усі учасники першої та другої шісток УПЛ
18.03.2019 19:25 4365 8
Бєлкіна стала 5-ю у загальному заліку Кубка IBU
18.03.2019 15:56 1054
Навколо спорту
Блоги
Фанат Гвоздика створив портрет боксера з цвяхів
Фанат Гвоздика створив портрет боксера з цвяхів Максим Буйдин
Сьогодні 18:37 409
Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну
Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну Максим Буйдин
Сьогодні 17:43 1143 1
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:24 2881
Мораес побратався з Яремчуком, Бойко оцінив Роналду - відео з роздягальні збірної
Мораес побратався з Яремчуком, Бойко оцінив Роналду - відео з роздягальні збірної Максим Буйдин
Сьогодні 16:22 657
Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту
Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:20 355
Про зарплатню телеведучого, Циганика та Златана - Олександра Лобода
Про зарплатню телеведучого, Циганика та Златана - Олександра Лобода Максим Буйдин
Сьогодні 15:53 586
Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення
Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення Максим Буйдин
Сьогодні 15:13 1701
Про Мораеса, Луніна та нового тренера Динамо - ТАТоТаке
Про Мораеса, Луніна та нового тренера Динамо - ТАТоТаке Максим Буйдин
Сьогодні 14:36 1451
Українець - це професія: усі заробітчани збірної України
Українець - це професія: усі заробітчани збірної України Максим Буйдин
Сьогодні 14:02 861
Скандальний російський боєць назвав легендарного Гаттузо відморозком
Скандальний російський боєць назвав легендарного Гаттузо відморозком Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:10 1552 2
На тобі небоже, що мені негоже, або кому потрібна така збірна України
На тобі небоже, що мені негоже, або кому потрібна така збірна України Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:30 6280 12
Чарівна посмішка та ідеальна фігура. Фотосесія дружини голкіпера Динамо
Чарівна посмішка та ідеальна фігура. Фотосесія дружини голкіпера Динамо Максим Буйдин
Вчора 19:31 2131
Легенда Динамо та збірної СССР святкує день народження
Легенда Динамо та збірної СССР святкує день народження Максим Буйдин
Вчора 16:30 3875
Ястремська - Алєксандрова: ставки букмекерів на україно-російське протистояння
Ястремська - Алєксандрова: ставки букмекерів на україно-російське протистояння Максим Буйдин
Вчора 13:28 819
Вчинок дня: Шевченко та Зінченко здійснили мрію безногого хлопчика, зігравши з ним у футбол
Вчинок дня: Шевченко та Зінченко здійснили мрію безногого хлопчика, зігравши з ним у футбол Андрій Твердохліб
Вчора 06:48 2727
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:32 Футбол Цуренко хоче в Динамо та показала, як уміє жонглювати м'ячем 213
20:12 Футбол Погба: Хочемо, щоб Сульшер залишився головним тренером Манчестер Юнайтед 192
19:57 Футбол Безус: Павлову треба дозволяти все 595
19:37 Бокс Гарсія: Із задоволенням зустрінуся з Ломаченком 347
19:29 Футбол Форвард Португалії може пропустити матч з Україною 534
19:02 Футбол Англійський клуб продадуть за 1 фунт 460
18:49 Футбол Визначився час проведення матчів Кубка України 790
18:37 Блог Фанат Гвоздика створив портрет боксера з цвяхів 409
18:31 Навколо спорту Лобода розповіла, чи зніметься у пікантній фотосесії 246
18:13 Теніс Козлова програла у фіналі кваліфікації на турнірі в Маямі 427
17:51 Футбол Каріус хоче покинути Бешикташ 359
17:43 Блог Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну 1143 1
17:25 ММА Діллашоу провалив допінг-тест і відмовився від чемпіонського пояса UFC 311
17:12 Теніс Стаховський вибув з боротьби у парному розряді на турнірі у Франції 337
16:53 Навколо спорту Лобода назвала суму своєї зарплати 514
16:26 Футбол Українська бригада арбітрів працюватиме на чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів 504
16:24 Блог З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом 2881
16:22 Блог Мораес побратався з Яремчуком, Бойко оцінив Роналду - відео з роздягальні збірної 657
16:20 Блог Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту 355
16:08 Футбол На матч Металіст-1925 - Дніпро-1 продано 15 000 квитків 807
15:53 Блог Про зарплатню телеведучого, Циганика та Златана - Олександра Лобода 586
15:52 Футбол Без Коваленка та Шепелєва. Шевченко взяв 25 футболістів до Португалії 926
15:44 Баскетбол Клівленд - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА 323
15:28 Хокей УХЛ повертаються до Кременчука і Дружківки. Анонс півфінальних поєдинків плей-оф 679
15:13 Блог Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення 1701

Англійський клуб продадуть за 1 фунт

Сьогодні 19:02 460 0
Така ціна за команду, яка грала в АПЛ
Англійський клуб продадуть за 1 фунт

Власник клубу Дербі Каунті, який виступає в Чемпіоншипі, Мел Морріс хоче позбутися від команди.

Про це повідомляє The Times.

Морріс шукає покупця, готового стати новим власником команди за 1 фунт. Зазначається, що з 2008 року Дербі Каунті щорічно показує негативні фінансові показники, у клубу є певні борги.

Варто зазначити, що команду очолює колишній лідер Челсі Френк Лемпард. У поточному сезоні Дербі йде на 8-у місці в Чемпіоншипі.

Нагадаємо, матч першої ліги збере шалену кількість вболівальників.

Джерело - iSport.

#Дербі, #Чемпіоншип, #Чемпіонат Англії
Коментарі ()