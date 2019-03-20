Англійський клуб продадуть за 1 фунт

Така ціна за команду, яка грала в АПЛ

Власник клубу Дербі Каунті, який виступає в Чемпіоншипі, Мел Морріс хоче позбутися від команди.

Про це повідомляє The Times.

Морріс шукає покупця, готового стати новим власником команди за 1 фунт. Зазначається, що з 2008 року Дербі Каунті щорічно показує негативні фінансові показники, у клубу є певні борги.

Варто зазначити, що команду очолює колишній лідер Челсі Френк Лемпард. У поточному сезоні Дербі йде на 8-у місці в Чемпіоншипі.

Нагадаємо, матч першої ліги збере шалену кількість вболівальників.

Джерело - iSport.