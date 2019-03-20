Каріус хоче покинути Бешикташ

Голкіпер хоче покинути турецький клуб

Орендований у Ліверпуля голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус хоче покинути клуб.

Про це повідомляє Turkiye Gazetesi.

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За інформацією джерела, німецький футболіст попросив Ліверпуль анулювати його дворічну оренду в турецькій команді. Гравця запрошують до себе Айнтрахт з Франкфурта і Фортуна Дюссельдорфа, які виступають в Бундеслізі.

Нагадаємо, восени повідомлялося, що Каріус може достроково повернутися в Ліверпуль. Та згодом його агент заперечив цю інформацію.

Джерело - Xsport.