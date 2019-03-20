Мораес: Я щасливий в Україні

Родина форварда донецького Шахтаря Жуніора Мораеса декілька разів могла покинути Україну.

Про це розповів сам футболіст.

"Україна - країна, яку ми із сім'єю обрали для життя майже сім років тому. Тут ростуть і пішли в школу наші діти. У нас була можливість покинути цю країну дуже багато разів, але ми завжди приймали рішення залишитися, тому що щасливі в Україні", - сказав Мораес.