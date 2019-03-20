Лунін: Намагаюся користуватися шансами, які мені дають

Усі футболісти збірної Португалії високого рівня.
Так вважає голкіпер Леганеса і збірної України Андрій Лунін.
"Португалія - чемпіони Європи, топ-збірна. Окремо когось відзначати, крім Кріштіану Роналду, я не бачу сенсу. Усі футболісти високого рівня. =
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Можливостей грати в поточному сезоні у мене було не так багато, але я намагаюся користуватися шансами, які мені дають.
Чи додав за час гри в Іспанії? Думаю так. Щоденні тренування, зовсім інший рівень, інший підхід... Ті ж кілька ігор, які я зіграв, були корисними. Хочеться більшого, працюємо для більшого. Подивимося. Думаю, все буде добре", - сказав Лунін.
Нагадаємо, Мораес провів перше тренування за збірну України.
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Джерело - ua-football.