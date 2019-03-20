Лунін: Намагаюся користуватися шансами, які мені дають

Усі футболісти збірної Португалії високого рівня.

Так вважає голкіпер Леганеса і збірної України Андрій Лунін.

Читайте також: На тобі боже, що мені не гоже, або кому потрібна така збірна України

Можливостей грати в поточному сезоні у мене було не так багато, але я намагаюся користуватися шансами, які мені дають.

Чи додав за час гри в Іспанії? Думаю так. Щоденні тренування, зовсім інший рівень, інший підхід... Ті ж кілька ігор, які я зіграв, були корисними. Хочеться більшого, працюємо для більшого. Подивимося. Думаю, все буде добре", - сказав Лунін.