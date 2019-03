Представлений м'яч відбіркового турніру Євро-2020

Портал Squawka презентував м'яч, який буде використовуватися в кваліфікаційному турнірі Євро-2020.

Про це повідомляється в Твіттері організації.

Відбірковий турнір пройде з 21 березня 2019 по 31 березня 2020.

OFFICIAL: The Euro 2020 ball has been confirmed. pic.twitter.com/cvN1x7EoWJ