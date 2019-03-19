Представлений м'яч відбіркового турніру Євро-2020

Портал Squawka презентував м'яч, який буде використовуватися в кваліфікаційному турнірі Євро-2020.

Про це повідомляється в Твіттері організації.

Відбірковий турнір пройде з 21 березня 2019 по 31 березня 2020.

OFFICIAL: The Euro 2020 ball has been confirmed. pic.twitter.com/cvN1x7EoWJ — Squawka News (@SquawkaNews) March 19, 2019

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Фінальний турнір Євро-2020 пройде в містах 12-ти європейських країн з 12 червня по 12 липня. У турнірі візьмуть участь 24 команди.

Напередодні Жуніор Мораес отримав паспорт України, а вже сьогодні прибув до табору національної збірної, де вже провів перше тренування.

Джерело - Чемпіон.