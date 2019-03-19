Донецький Олімпік підписав контракт з нігерійським захисником Дарлінгтон Ігвекалі.
Про це повідомляється на офційному сайті клубу.
З 18-річним футболістом підписано угоду терміном до 2023 року. Він буде виступати під 20-м номером.
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Новачок Олімпіка народився в Нігерії і є вихованцем Magic international football club ENUGU.
Після закінчення навчання в академії перейшов у турецький Аланьяспор.
Півроку Дарлінгтон тренувався з першою командою і виступав у молодіжній першості турецької ліги U-21, де зіграв вісім поєдинків.
Нагадаємо, дві тисячі уболівальників відвідали відкрите тренування збірної України на Олімпійському.
Також керманич збірної закрив питання про Ракицького.
Джерело - офіційний сайт Олімпіка.