Донецький Олімпік підписав контракт з нігерійським захисником Дарлінгтон Ігвекалі.

Про це повідомляється на офційному сайті клубу.

З 18-річним футболістом підписано угоду терміном до 2023 року. Він буде виступати під 20-м номером.

Важливо: Шевченко і збірники потренувалися з безногим хлопчиком з Казахстану

Новачок Олімпіка народився в Нігерії і є вихованцем Magic international football club ENUGU.

Після закінчення навчання в академії перейшов у турецький Аланьяспор.

Півроку Дарлінгтон тренувався з першою командою і виступав у молодіжній першості турецької ліги U-21, де зіграв вісім поєдинків.

Нагадаємо, дві тисячі уболівальників відвідали відкрите тренування збірної України на Олімпійському.

Також керманич збірної закрив питання про Ракицького.

Джерело - офіційний сайт Олімпіка.