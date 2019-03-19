Поєдинок Португалія — Україна розсудить французька бригада арбітрів

Матч кваліфікації Євро-2020 між Португалією та Україною обслужить французька бригада арбітрів.
Про це йдеться на офіційному сайті УЄФА.
Актуально: Мораес прибув до лав національної збірної.
Головним арбітром матчу призначений Клеман Тюрпен. На лініях йому допомагатимуть Ніколя Дано і Сіріль Гріньйоре. У ролі четвертого судді виступить Бенуа Мелло.
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Матч Португалія — Україна відбудеться 22 березня в Лісабоні. Початок — о 21.45.
Нагадаємо, Шевченко викликав Мораеса до лав збірної України.
Джерело - УЄФА.