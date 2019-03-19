Донбас — Білий Барс: онлайн-трансляція півфіналу УХЛ

Слідкуйте за матчами плей-оф

У півфінальній серії плей-офф Української хокейної ліги — Парі-Матч Донбас зіграє проти Білого Барсу.

Перша гра півфінальної серії закінчилася розгромом команди з Білої церкви - 9:1.

Друга гра серії відбулася 14 березня в Дружківці, де Донбас подвоїв перевагу в серії - 5:4.

Але інтрига поки залишається, оскільки Білий Барс сенсаційно переграв свого візаві у третьому поєдинку.

Чемпіон спільно з Українською хокейною лігою та телеканалом Xsport пропонує перегляд прямої трансляції матчу Білий Барс — Донбас. Початок трансляції о 18:45.

Нагадаємо, Дніпро всуху переміг Кременчук і зрівняв рахунок у півфінальній серії плей-оф.

Джерело - Чемпіон.