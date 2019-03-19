Не пропустіть матч товариський матч Німеччина - Сербія онлайн. Матч відбудеться 20.03. 2019. Початок - 21:45.

Трансляцію Німеччина - Сербія дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Німеччина - Сербія: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1.

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Гру Німеччина - Сербия онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Німеччина - Сербія, товариського матчу можна починаючи з 21:40, а стартовий свисток пролунає о 21:45.

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Джерело - Чемпіон.