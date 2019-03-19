Керманичу дали шанс, оскільки Десна лише вперше потрапила до УПЛ

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь продовжить роботу з командою.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Рябоконь залишиться в команді щонайменше до кінця сезону. Керівництво клубу не зустрічалося з Рябоконем, але через дебютний сезон Десни в УПЛ, йому вирішили дати шанс.

Важливо: Визначилися усі учасники першої та другої шісток УПЛ

Єдине, що зміниться — зарплатна відомість зимових новачків команди. В їх контрактах передбачений пункт про зменшення зарплати, якщо команда буде боротися за 7-12 місця.

Взимку чернігівський клуб підписав Темура Парцванію, Михайла Козака, Дмитра Немчанінова, Андрія Богданова і Михайла Сергійчука. Раніше була інформація, що Рябоконь може піти у відставку.

Нагадаємо, Львів переграв Десну з мінімальним рахунком у 22 турі УПЛ.

Джерело - Футбол NEWS.