Ворскла втратила шанс на першу шістку, Шахтар мінімально переграв Зорю. Огляд матчів 22-го туру УПЛ

В українській Прем'єр-лізі зіграли 22-й тур. За результатами якого остаточно визначилися перша і друга шістки чемпіонату України.

Чемпіонат України, УПЛ

22 тур

Чорноморець - Олександрія 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 5 Сітало, 0:2 - 32 Бабогло, 0:3 - 39 Сітало.

Зоря - Шахтар 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 25 Мораес

17 березня

Десна — ФК Львів 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 57 Педро Вітор.

Карпати — Маріуполь 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Зубков, 1:1 - 32 Понд.

Олімпік — Динамо 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 13 Циганков, 1:1 - 27 Гай, 1:2 - 39 Русин

Арсенал-Київ - Ворскла 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 8 Вакуленко, 1:1 - 24 Шарпар, пенальті, 1:2 - 56 Шарпар, пенальті, 2:2 - 90 Вакуленко, пенальті.

Джерело - Чемпіон.