Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич задоволений, що його команда потрапила до першої шістки УПЛ після нічиєї Арсенал-Київ і Ворскли (2:2).

Про це сказав сам наставник азовців.

"Було видно, що і одна, і інша команда билися за результат. Як показав матч, дві рівні команди були на полі.

Вважаю, що поєдинок завершився закономірно. Те, що ми згодом вийшли до першої шістки натякає, що є футбольний бог, ми зробили все чесно і без схем з приводу перенесення матчів, якихось мотиваційних моментів для команди суперника. Все закономірно і заслужено", - сказав Бабич в ефірі ТК Футбол.