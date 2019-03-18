Мій профіль
Українець виграв золото на чемпіонаті Європи в Росії
Сьогодні 20:27 6414 3
Визначилися усі учасники першої та другої шісток УПЛ
Сьогодні 19:25 3230 8
Бєлкіна стала 5-ю у загальному заліку Кубка IBU
Сьогодні 15:56 553
Семеро українок поїдуть на етап Кубка світу в Гольменколлен
Сьогодні 14:36 1257
Мораес став громадянином України
Сьогодні 14:00 1613
Українки дізналися суперниць на турнірі в Маямі
Сьогодні 12:49 1201
Десна програла боротьбу за ТОП-6, Карпати відібрали очки в Маріуполя. Огляд матчів УПЛ від 17 березня
Сьогодні 11:19 937
Світоліна піднялася на 5-е місце у світовому рейтингу WTA
Сьогодні 09:22 1589 5
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 16:00 53093 1
Радівілов завоював другу медаль на етапі Кубка світу в Баку
Вчора 15:34 1127
Навколо спорту
Блоги
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:22 2140
Ломаченко провів тренування на березі Тихого океана
Ломаченко провів тренування на березі Тихого океана Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:50 1390
Динамо перемогло Реал та вийшло в півфінал Ліги чемпіонів. 20 років легендарній перемозі команди Лобановського
Динамо перемогло Реал та вийшло в півфінал Ліги чемпіонів. 20 років легендарній перемозі команди Лобановського Valeriy Ruchka
Вчора 23:46 2617
Що можна, а що ні за добу до марафону - Біговий Банкір
Що можна, а що ні за добу до марафону - Біговий Банкір Valeriy Ruchka
Вчора 22:09 816
Чи впізнають Блохіна на вулиці. Опитування людей - Трендець
Чи впізнають Блохіна на вулиці. Опитування людей - Трендець Valeriy Ruchka
Вчора 14:49 654
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:56 Футбол Бабич: Ми зробили все чесно і без схем 412
22:44 Теніс Колишній тренер Осаки подав на неї до суду 322
22:15 Блог Мораес похизувався українським паспортом 555
21:56 Баскетбол Триочовий Вільямса очолив ТОП-10 найкращих моментів дня НБА 471
21:39 Футбол Вацко: Мораесу бажаю успіху в збірній України 421
21:23 Футбол Роналду пропустив перше тренування збірної Португалії 477
21:01 Футбол Сачко: Я готовий піти з Ворскли 929
20:41 Баскетбол Клівлед - Детройт: онлайн-трансляція матчу НБА 825
20:27 Бокс Українець виграв золото на чемпіонаті Європи в Росії 6414 3
20:06 Футбол Челсі відмовив Реалу у трансфері Азара 783
19:46 Футбол Асенал-Київ - Ворскла 2:2. Огляд матчу 701
19:36 Блог Одна з головних фавориток. Roland Garros представив промо-ролик Світоліної 624
19:25 Футбол Визначилися усі учасники першої та другої шісток УПЛ 3230 8
18:55 Футбол Два пенальті не допомогли Ворсклі переграти Арсенал-Київ 833
18:48 Футбол Шевченко готовий викликати Мораеса в збірну України 832
18:39 Блог Збірна України, Палкін та Динамо - у програмі ПРОФУТБОЛ 507
18:33 Блог Про Динамо в Лізі Європи та черговий тур чемпіонату - Великий Футбол 466
18:26 Теніс Козлова пробилася у фінал кваліфікації турніру в Маямі 2059
18:13 Футбол Збірна України проводить відкрите тренування на Олімпійському 594
18:02 Футбол Шевченко: Більше не ставте мені питань про Ракицького 1751
17:41 Футбол ФФУ затвердила перенесення матчів Кубка та чемпіонату України 2110
17:30 Футбол Баварія розгромила Майнц, Боруссія Д переграла Герту. Відеоогляд матчів 26-го туру Бундесліги 430
17:25 Баскетбол Вашингтон - Юта: онлайн-трансляція матчу НБА 360
17:14 Блог Як треба грати у футбол. Урок від Саррі для Хацкевича 964
17:13 Футбол Барселона розгромила Бетіс, Реал виграв у Сельти. Відеоогляд матчів 28-го туру Ла-Ліги 528

Бабич: Ми зробили все чесно і без схем

Сьогодні 22:56 412 0
Бабич: Ми зробили все чесно і без схем

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич задоволений, що його команда потрапила до першої шістки УПЛ після нічиєї Арсенал-Київ і Ворскли (2:2).

Про це сказав сам наставник азовців.

"Було видно, що і одна, і інша команда билися за результат. Як показав матч, дві рівні команди були на полі.

Вважаю, що поєдинок завершився закономірно. Те, що ми згодом вийшли до першої шістки натякає, що є футбольний бог, ми зробили все чесно і без схем з приводу перенесення матчів, якихось мотиваційних моментів для команди суперника. Все закономірно і заслужено", - сказав Бабич в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, визначилися усі учасники першої та другої шісток УПЛ.

#УПЛ, #Маріуполь, #Ворскла
Коментарі ()