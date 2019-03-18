Роналду пропустив перше тренування збірної Португалії

Гравець Ювентуса приєднається пізніше

Керманич збірної Португалії Фернанду Сантуш зібрав своїх підопічних на перше тренування в рамках підготовки до матчу проти збірної України.

Про це повідомляє maisfutebol.

У тренуванні не брав участі форвард Ювентуса Кріштіану Роналду, який ще просто не прибув до табору збірної Португалії. Відзначається, що головна зірка команди приєднається до партнерів вже завтра.

Окрім Роналду, були відсутні ще 9 гравців, які грали за свої клуби під час вікенду.

Поєдинок в рамках відбору на Євро-2020 Португалія – Україна відбудеться 22 березня, початок о 21:45.

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Джерело - football24.ua.