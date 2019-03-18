Роналду пропустив перше тренування збірної Португалії

Мій профіль
Українець виграв золото на чемпіонаті Європи в Росії
Сьогодні 20:27 6413 3
Визначилися усі учасники першої та другої шісток УПЛ
Сьогодні 19:25 3230 8
Бєлкіна стала 5-ю у загальному заліку Кубка IBU
Сьогодні 15:56 553
Семеро українок поїдуть на етап Кубка світу в Гольменколлен
Сьогодні 14:36 1257
Мораес став громадянином України
Сьогодні 14:00 1613
Українки дізналися суперниць на турнірі в Маямі
Сьогодні 12:49 1201
Десна програла боротьбу за ТОП-6, Карпати відібрали очки в Маріуполя. Огляд матчів УПЛ від 17 березня
Сьогодні 11:19 937
Світоліна піднялася на 5-е місце у світовому рейтингу WTA
Сьогодні 09:22 1589 5
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 16:00 53093 1
Радівілов завоював другу медаль на етапі Кубка світу в Баку
Вчора 15:34 1127
Навколо спорту
Блоги
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:22 2140
Ломаченко провів тренування на березі Тихого океана
Ломаченко провів тренування на березі Тихого океана Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:50 1390
Динамо перемогло Реал та вийшло в півфінал Ліги чемпіонів. 20 років легендарній перемозі команди Лобановського
Динамо перемогло Реал та вийшло в півфінал Ліги чемпіонів. 20 років легендарній перемозі команди Лобановського Valeriy Ruchka
Вчора 23:46 2617
Що можна, а що ні за добу до марафону - Біговий Банкір
Що можна, а що ні за добу до марафону - Біговий Банкір Valeriy Ruchka
Вчора 22:09 816
Чи впізнають Блохіна на вулиці. Опитування людей - Трендець
Чи впізнають Блохіна на вулиці. Опитування людей - Трендець Valeriy Ruchka
Вчора 14:49 654
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:56 Футбол Бабич: Ми зробили все чесно і без схем 406
22:44 Теніс Колишній тренер Осаки подав на неї до суду 321
22:15 Блог Мораес похизувався українським паспортом 553
21:56 Баскетбол Триочовий Вільямса очолив ТОП-10 найкращих моментів дня НБА 470
21:39 Футбол Вацко: Мораесу бажаю успіху в збірній України 420
21:23 Футбол Роналду пропустив перше тренування збірної Португалії 477
21:01 Футбол Сачко: Я готовий піти з Ворскли 929
20:41 Баскетбол Клівлед - Детройт: онлайн-трансляція матчу НБА 825
20:27 Бокс Українець виграв золото на чемпіонаті Європи в Росії 6413 3
20:06 Футбол Челсі відмовив Реалу у трансфері Азара 783
19:46 Футбол Асенал-Київ - Ворскла 2:2. Огляд матчу 701
19:36 Блог Одна з головних фавориток. Roland Garros представив промо-ролик Світоліної 624
19:25 Футбол Визначилися усі учасники першої та другої шісток УПЛ 3230 8
18:55 Футбол Два пенальті не допомогли Ворсклі переграти Арсенал-Київ 833
18:48 Футбол Шевченко готовий викликати Мораеса в збірну України 832
18:39 Блог Збірна України, Палкін та Динамо - у програмі ПРОФУТБОЛ 507
18:33 Блог Про Динамо в Лізі Європи та черговий тур чемпіонату - Великий Футбол 466
18:26 Теніс Козлова пробилася у фінал кваліфікації турніру в Маямі 2059
18:13 Футбол Збірна України проводить відкрите тренування на Олімпійському 594
18:02 Футбол Шевченко: Більше не ставте мені питань про Ракицького 1751
17:41 Футбол ФФУ затвердила перенесення матчів Кубка та чемпіонату України 2110
17:30 Футбол Баварія розгромила Майнц, Боруссія Д переграла Герту. Відеоогляд матчів 26-го туру Бундесліги 430
17:25 Баскетбол Вашингтон - Юта: онлайн-трансляція матчу НБА 360
17:14 Блог Як треба грати у футбол. Урок від Саррі для Хацкевича 964
17:13 Футбол Барселона розгромила Бетіс, Реал виграв у Сельти. Відеоогляд матчів 28-го туру Ла-Ліги 528

Роналду пропустив перше тренування збірної Португалії

Сьогодні 21:23 477 0
Гравець Ювентуса приєднається пізніше
Роналду пропустив перше тренування збірної Португалії

Керманич збірної Португалії Фернанду Сантуш зібрав своїх підопічних на перше тренування в рамках підготовки до матчу проти збірної України.

Про це повідомляє maisfutebol.

У тренуванні не брав участі форвард Ювентуса Кріштіану Роналду, який ще просто не прибув до табору збірної Португалії. Відзначається, що головна зірка команди приєднається до партнерів вже завтра.

Окрім Роналду, були відсутні ще 9 гравців, які грали за свої клуби під час вікенду.

Поєдинок в рамках відбору на Євро-2020 Португалія – Україна відбудеться 22 березня, початок о 21:45.

Нагадаємо, Мораес став громадянином України.

Раніше Шевченко попросив не ставити питання про Ракицького.

Джерело - football24.ua.

#Роналду, #Португалія, #Сантуш
Коментарі ()