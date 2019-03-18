Баварія розгромила Майнц, Боруссія Д переграла Герту. Відеоогляд матчів 26-го туру Бундесліги

Мій профіль
Бєлкіна стала 5-ю у загальному заліку Кубка IBU
Сьогодні 15:56 263
Семеро українок поїдуть на етап Кубка світу в Гольменколлен
Сьогодні 14:36 682
Мораес став громадянином України
Сьогодні 14:00 1108
Українки дізналися суперниць на турнірі в Маямі
Сьогодні 12:49 902
Десна програла боротьбу за ТОП-6, Карпати відібрали очки в Маріуполя. Огляд матчів УПЛ від 17 березня
Сьогодні 11:19 755
Світоліна піднялася на 5-е місце у світовому рейтингу WTA
Сьогодні 09:22 1272 5
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 16:00 53022 1
Радівілов завоював другу медаль на етапі Кубка світу в Баку
Вчора 15:34 1068
Вірер тріумфувала в мас-старті чемпіонату світу, Меркушина — 25
Вчора 14:58 1022
Радівілов здобув бронзу на етапі Кубка світу
Вчора 11:51 905
Навколо спорту
Блоги
Про Динамо в Лізі Європи та черговий тур чемпіонату - Великий Футбол
Про Динамо в Лізі Європи та черговий тур чемпіонату - Великий Футбол Максим Буйдин
Сьогодні 18:33 47
Як треба грати у футбол. Урок від Саррі для Хацкевича
Як треба грати у футбол. Урок від Саррі для Хацкевича Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:14 693
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:22 2009
Ломаченко провів тренування на березі Тихого океана
Ломаченко провів тренування на березі Тихого океана Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:50 1213
Динамо перемогло Реал та вийшло в півфінал Ліги чемпіонів. 20 років легендарній перемозі команди Лобановського
Динамо перемогло Реал та вийшло в півфінал Ліги чемпіонів. 20 років легендарній перемозі команди Лобановського Valeriy Ruchka
Вчора 23:46 2423
Квіткова церемонія після бронзової для України естафети на чемпіонаті світу
Квіткова церемонія після бронзової для України естафети на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
16.03.2019 22:05 845
Рятуємось від весняного авітамінозу. Вітаміни для бігунів
Рятуємось від весняного авітамінозу. Вітаміни для бігунів Valeriy Ruchka
16.03.2019 21:25 847
Тонкий натяк. Мораес заспівав гімн України
Тонкий натяк. Мораес заспівав гімн України Valeriy Ruchka
16.03.2019 19:51 1919 2
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1 Андрій Твердохліб
16.03.2019 12:31 947 1
Маленька дівчина покарала хама в залі - Трендець. ВІДЕО
Маленька дівчина покарала хама в залі - Трендець. ВІДЕО Valeriy Ruchka
16.03.2019 12:19 1128
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:33 Блог Про Динамо в Лізі Європи та черговий тур чемпіонату - Великий Футбол 47
18:26 Теніс Козлова пробилася у фінал кваліфікації турніру в Маямі 882
18:13 Футбол Збірна України проводить відкрите тренування на Олімпійському 383
18:02 Футбол Шевченко: Більше не ставте мені питань про Ракицького 569
17:41 Футбол ФФУ затвердила перенесення матчів Кубка та чемпіонату України 1682
17:30 Футбол Баварія розгромила Майнц, Боруссія Д переграла Герту. Відеоогляд матчів 26-го туру Бундесліги 298
17:25 Баскетбол Вашингтон - Юта: онлайн-трансляція матчу НБА 256
17:14 Блог Як треба грати у футбол. Урок від Саррі для Хацкевича 693
17:13 Футбол Барселона розгромила Бетіс, Реал виграв у Сельти. Відеоогляд матчів 28-го туру Ла-Ліги 373
17:00 Футбол Прес-конференція Шевченка. НАЖИВО 1158
16:56 Футбол Інтер у результативному матчі переміг Мілан, Ювентус поступився Дженоа. Відеоогляд 28-го туру Серії А 453
16:52 Футбол Челсі подав скаргу в УЄФА на прояви расизму під час матчу проти Динамо 511
16:32 Футбол Ротань: Майже уся талановита молодь зараз в Динамо або Шахтарі 609
16:10 Хокей Донбас сенсаційно поступився в плей-оф УХЛ 637
15:56 Біатлон Бєлкіна стала 5-ю у загальному заліку Кубка IBU 263
15:31 Футбол Мораес прокоментував отримання громадянства 872 1
15:08 Баскетбол Мілуокі поступився Філадельфії, Атланта з Ленем програла Орландо. Результати матчів НБА 375
14:51 Футбол УЄФА відкрила справу стосовно Роналду за жест Сімеоне 938
14:36 Біатлон Семеро українок поїдуть на етап Кубка світу в Гольменколлен 682
14:00 Футбол Мораес став громадянином України 1108
13:52 Футбол Манчестер Сіті зіграє з Брайтоном у півфіналі Кубка Англії 611
13:36 Футбол Арсенал — Ворскла: де дивитися онлайн матчу УПЛ 756
12:49 Теніс Українки дізналися суперниць на турнірі в Маямі 902
12:33 Футбол Хацкевич: Тоді Саррі потрібно було звільняти ще до матчу з нами 1334
12:22 Блог З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом 2009

Баварія розгромила Майнц, Боруссія Д переграла Герту. Відеоогляд матчів 26-го туру Бундесліги

Сьогодні 17:30 298 0
Баварія розгромила Майнц, Боруссія Д переграла Герту. Відеоогляд матчів 26-го туру Бундесліги

Відбулися матчі 26-го туру Бундесліги. До вашої уваги відеоогляд усіх поєдинків туру.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

26 тур

17 березня

Байєр - Вердер 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Крузе, 0:2 - 37 Рашика, 1:2 - 75 Бейлі, 1:3 - 90+5 Крузе

Айнтрахт - Нюрнберг 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Гінтереггер

Баварія - Майнц 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 3 Левандовський, 2:0 - 33 Родрігес, 3:0 - 39 Коман, 4:0 - 51 Родрігес, 5:0 - Родрігес, 6:0 - 70 Девіс

16 березня

Штутгарт – Гоффенгайм 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 42 Крамарич, 1:1 – 66 Цубер

Аугсбург – Ганновер 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 8 Вайдандт, 1:1 – 65 Кордова, 2:1 – 78 Шмід, 3:1 – 86 Хан

Вольфсбург – Фортуна 5:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 30 Айхан, 1:1 - 34 Мехмеді, 2:1 - 54 Вегорст, 3:1 - 57 Кнох, 4:1 - 59 Вегорст, 4:2 - 65 Раман, 5:2 - 88 Вегорст

Шальке - РБ Лейпциг 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 14 Вернер

Герта – Боруссія Д 2:3 (2:1)

Голы: 1:0 – 4 Калу, 1:1 – 14 Ділейні, 2:1 – 35, Калу(П), 2:2 – 47 Загаду, 2:3 – 90 Ройс

15 березня

Боруссія М - Фрайбург 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 10, Грифо, 1:1 - 16 Плеа

Нагадаємо, стало відомо, хто став новим тренером Коноплянки.

Раніше повідомлялося, що Зінченко і Коноплянка — перші українці, які зіграли один проти одного в плей-оф ЛЧ.

Манчестер Сіті зробив фантастичний камбек та вийшов до півфіналу Кубку Англії.

Також, фанати Челсі заспівали український хіт про Путіна.

Джерело - Чемпіон.

#Баварія, #Боруссія Д, #Герта, #Вольфсбург, #Штутгарт, #Вердер, #Шальке, #Айнтрахт
Коментарі ()