Баварія розгромила Майнц, Боруссія Д переграла Герту. Відеоогляд матчів 26-го туру Бундесліги

Відбулися матчі 26-го туру Бундесліги. До вашої уваги відеоогляд усіх поєдинків туру.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
26 тур
17 березня
Байєр - Вердер 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 13 Крузе, 0:2 - 37 Рашика, 1:2 - 75 Бейлі, 1:3 - 90+5 Крузе
Айнтрахт - Нюрнберг 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Гінтереггер
Баварія - Майнц 6:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 3 Левандовський, 2:0 - 33 Родрігес, 3:0 - 39 Коман, 4:0 - 51 Родрігес, 5:0 - Родрігес, 6:0 - 70 Девіс
16 березня
Штутгарт – Гоффенгайм 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 42 Крамарич, 1:1 – 66 Цубер
Аугсбург – Ганновер 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 8 Вайдандт, 1:1 – 65 Кордова, 2:1 – 78 Шмід, 3:1 – 86 Хан
Вольфсбург – Фортуна 5:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 30 Айхан, 1:1 - 34 Мехмеді, 2:1 - 54 Вегорст, 3:1 - 57 Кнох, 4:1 - 59 Вегорст, 4:2 - 65 Раман, 5:2 - 88 Вегорст
Гол: 0:1 - 14 Вернер
Герта – Боруссія Д 2:3 (2:1)
Голы: 1:0 – 4 Калу, 1:1 – 14 Ділейні, 2:1 – 35, Калу(П), 2:2 – 47 Загаду, 2:3 – 90 Ройс
15 березня
Боруссія М - Фрайбург 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 10, Грифо, 1:1 - 16 Плеа
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Джерело - Чемпіон.