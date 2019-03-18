Барселона розгромила Бетіс, Реал виграв у Сельти. Відеоогляд матчів 28-го туру Ла-Ліги

Відбулися усі матчі 28-го туру Ла-Ліги. До вашої ваги відеоогляд усіх поєдинків.
Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
28 тур
17 березня
Ейбар - Вальядолід 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 72 Орельяна, 1:1 - 90+1 пенальті Верде, 1:2 - 90+3 Наварро
Вільяреал - Райо Вальєкано 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Суарес, 1:1 - 50 Екамбі, 2:1 - 52 Екамбі, 3:1 - 82 Морено
Валенсія - Гетафе 0:0
Еспаньйол- Севілья 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 пенальті Бен Йєддер
Бетіс - Барселона 1:4 (0:2)
Голи:0:1 - 18 Мессі, 0:2 - 45+2 Мессі, 0:3 - 63 Суарес, 1:3 - 82 Лорен, 1:4 - 85 Мессі
16 березня
Голи: 1:0 - 73 Вільямсь, 2:0 - 85 Кедро
Голи: 1:0 - 62 Іско, 2:0 - 77 Бейл
Леганес – Жирона 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 13 Порту, 0:2 – 22 Порту
Веска – Алавес 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 – 11, Кальери(П), 1:1 – 14, Авіла(П), 1:2 – 80 Гвідетті, 1:3 – 86 Кальері
15 березня
Реал Сос'єдад - Леванте 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 26, Янузай, 1:1 - 79, Борха Майораль
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Джерело - Чемпіон.