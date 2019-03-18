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Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1 Андрій Твердохліб
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Барселона розгромила Бетіс, Реал виграв у Сельти. Відеоогляд матчів 28-го туру Ла-Ліги

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Барселона розгромила Бетіс, Реал виграв у Сельти. Відеоогляд матчів 28-го туру Ла-Ліги

Відбулися усі матчі 28-го туру Ла-Ліги. До вашої ваги відеоогляд усіх поєдинків.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

28 тур

17 березня

Ейбар - Вальядолід 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 72 Орельяна, 1:1 - 90+1 пенальті Верде, 1:2 - 90+3 Наварро

Вільяреал - Райо Вальєкано 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Суарес, 1:1 - 50 Екамбі, 2:1 - 52 Екамбі, 3:1 - 82 Морено

Валенсія - Гетафе 0:0 

Еспаньйол- Севілья 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 пенальті Бен Йєддер

Бетіс - Барселона 1:4 (0:2)

Голи:0:1 - 18 Мессі, 0:2 - 45+2 Мессі, 0:3 - 63 Суарес, 1:3 - 82 Лорен, 1:4 - 85 Мессі

16 березня

Атлетік - Атлетіко 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 73 Вільямсь, 2:0 - 85 Кедро

Реал - Сельта 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Іско, 2:0 - 77 Бейл

Леганес – Жирона 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 13 Порту, 0:2 – 22 Порту

Веска – Алавес 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 11, Кальери(П), 1:1 – 14, Авіла(П), 1:2 – 80 Гвідетті, 1:3 – 86 Кальері

15 березня

Реал Сос'єдад - Леванте 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 26, Янузай, 1:1 - 79, Борха Майораль

Нагадаємо, результати матчів АПЛ. А також поєдинки Бундесліги.

Нагадаємо, Манчестер Сіті зробив фантастичний камбек та вийшов до півфіналу Кубку Англії.

Також, фанати Челсі заспівали український хіт про Путіна.

Джерело - Чемпіон.

#Барселона, #Реал, #Атлетіко, #Атлетік, #Валенсія, #Вільярреал
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