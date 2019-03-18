Ротань: Майже уся талановита молодь зараз в Динамо або Шахтарі

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань провів дебютну прес-конференцію на чолі національної команди U-21.

Його слова наводить прес-служба ФФУ.

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"У нас достатньо талановитої молоді, але вони майже всі зараз в Динамо або Шахтарі. Це факт. Таланти є скрізь, по всій Україні, сьогодні в молодіжній збірній представлені практично всі клуби УПЛ. Навіть є зарубіжні гравці.

Для нас немає ніякого пріоритету в команді, адже ми дивимося на всіх. І якщо гравець підходить під концепцію гри нашої команди, то ми із задоволенням будемо з ним працювати," - сказав Ротань.