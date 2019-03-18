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УЄФА відкрила справу стосовно Роналду за жест Сімеоне

Сьогодні 14:51 752 0
Зіркового футболіста можуть покарати
УЄФА відкрила справу стосовно Роналду за жест Сімеоне

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду ризикує отримати покарання за свою поведінку в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Проти футболіста відкрили дисциплінарну справу за неналежну поведінку. Роналду після третього голу зобразив жест, схожий на святкування тренера мадридської команди Дієго Сімеоне.

Аргентинець в першому матчі команд схопив себе за пах, УЄФА оштрафував його за це на 20 тисяч євро.

Варто зазначити, що в останньому матчі Ювентус без Роналду зазнав першої поразки в сезоні.

Джерело - УЄФА.

#Ювентус, #УЄФА, #Роналду
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