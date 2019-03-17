Баварія розгромила Майнц, Байєр програв Вердеру. Результати 26 туру Бундесліги

Сьогодні, 17 березня, відбулися матчі 26 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
26 тур
17 березня
Байєр - Вердер 1:3
Голи: 0:1 - 13 Крузе, 0:2 - 37 Рашика, 1:2 - 75 Бейлі, 1:3 - 90+5 Крузе.
Айнтрахт - Нюрнберг 1:0
Голи: 1:0 - 31 Гінтереггер.
Баварія - Майнц 6:0
Голи: 1:0 - 3 Левандовський, 2:0 - 33 Родрігес, 3:0 - 39 Коман, 4:0 - 51 Родрігес, 5:0 - Родрігес, 6:0 - 70 Девіс.
Нагадаємо, Манчестер Сіті зробив фантастичний камбек та вийшов до півфіналу Кубку Англії.
Також, фанати Челсі заспівали український хіт про Путіна.
Джерело - Чемпіон.