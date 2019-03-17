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Баварія розгромила Майнц, Байєр програв Вердеру. Результати 26 туру Бундесліги

Сьогодні 20:51 347 0
Баварія розгромила Майнц, Байєр програв Вердеру. Результати 26 туру Бундесліги

Сьогодні, 17 березня, відбулися матчі 26 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

26 тур

17 березня

Байєр - Вердер 1:3

Голи: 0:1 - 13 Крузе, 0:2 - 37 Рашика, 1:2 - 75 Бейлі, 1:3 - 90+5 Крузе.

Айнтрахт - Нюрнберг 1:0

Голи: 1:0 - 31 Гінтереггер.

Баварія - Майнц 6:0

Голи: 1:0 - 3 Левандовський, 2:0 - 33 Родрігес, 3:0 - 39 Коман, 4:0 - 51 Родрігес, 5:0 - Родрігес, 6:0 - 70 Девіс.

Нагадаємо, Манчестер Сіті зробив фантастичний камбек та вийшов до півфіналу Кубку Англії.

Також, фанати Челсі заспівали український хіт про Путіна.

Джерело - Чемпіон.

#Бундесліга, #Байєр, #Баварія
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