Евертон переміг Челсі у матчі 31 туру АПЛ

У матчі 31-го туру чемпіонату Англії Евертон на своєму полі розібрався з Челсі.

У першому таймі команди не змогли відкрити рахунок, але вже відразу після перерви Річарлісон вивів господарів вперед.

Закріпити свій успіх Евертон зміг в середині другого тайму: Гільфі Сігурдссон не зміг забити пенальті, але результативно зіграв на добиванні.

Таким чином, Челсі залишився на 6-му місці. В активі лондонців 57 очок. Евертон знаходиться на 11-му місці, у команди 40 очок.

Чемпіонат Англії, АПЛ

31 тур

1 березня

Евертон - Челсі 2:0

Голи: 1:0 - 49 Річарлісон, 2:0 - 72 Сігурдссон.

Нагадаємо, Манчестер Сіті зробив фантастичний камбек та вийшов до півфіналу Кубку Англії.

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Джерело - Чемпіон.