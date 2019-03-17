Барселона влітку спробує купити Грізманна

Барселона не полишає спроб заполучити форварда Атлетіко.

Про це повідомляє L'Equipe.

Інтерес Барселони до Грізманна не пропав навіть після того, як нападник відмовив каталонцям минулого літа.

Барселона спробує підписати Антуана в найближче трансферне вікно.

Француз роздумує над своїм майбутнім після вильоту Атлетіко з Ліги чемпіонів від Ювентуса. Ювентус у першому матчі виграли 2:0, але безвольно програли другу зустріч - 0:3.

Джерело стверджує, що в червні ціна на Грізманна знизиться з 200 мільйонів євро до 120 мільйонів.

27-річний Грізманн у нинішньому сезоні зіграв у 39 матчах за Атлетіко у всіх турнірах, відзначившись 18 голами та 9 асистами.

Нагадаємо, Челсі знищив Динамо в Лізі Європи.

Нещодавно Ліверпуль зіграв у нічию з Евертоном та втратив лідерство в АПЛ.

Джерело - L'Equipe.