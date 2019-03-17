Уболівальники Реала вивісили банери проти Переса

Уболівальники мадридського Реала перед грою проти Сельти вивісили банери проти президента клубу Флорентіно Переса.

Про це сообщает повідомляє AS.

На плакатах було написано заклики "Флорентіно, йди" і "Винен Флорентіно".

Правда, довго акція протесту проти президента не протрималася: служба безпеки Сантьяго Бернабеу швидко вилучила банери та винесла їх за територію стадіону.

Нагадаємо, Челсі знищив Динамо в Лізі Європи.

Нещодавно Ліверпуль зіграв у нічию з Евертоном та втратив лідерство в АПЛ.

Джерело - AS.