Визначився трансферний пріоритет для Барселони

Нападник Айнтрахта Лука Йович став трансферним пріоритетом Барселони.

Про це повідомляє Marca.

Керівники клубу спостерігали за грою сербського футболіста з трибун Сан-Сіро, коли Лука відзначився єдиним голом у ворота Інтера (1:0) і вивів свою команду до чвертьфіналу Ліги Європи.

В даний час знаходяться в пошуку, форварда, який зміг би стати заміною 32-річного Луіса Суареса.

За Айнтрахт Йович виступає на правах оренди, а його контракт належить Бенфіці. Повідомлялося, що німецька сторона викупить договір серба менше ніж за 7 мільйонів євро з наміром продати його за набагато більші гроші.

Нагадаємо, Топ-клуби Європи бойкотують новий формат клубного чемпіонату світу.

Раніше повідомлялося, що Зеніт, Інтер і Айнтрахт потрапили під дисциплінарні стягнення УЄФА.

Джерело - Marca.