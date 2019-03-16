Олімпік офіційно звинуватив українських арбітрів

Олімпік висунув звинувачення на адресу українських арбітрів, які судили матчі клубу в УПЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Два з трьох матчів за участю Олімпіка на старті весняної частини цього сезону завершилися суддівськими скандалами.

Помилки арбітрів в матчах за участю нашої команди стали систематичними.

Олімпік протестує проти нерівних методів ведення боротьби на футбольному полі, через які наша команда не потрапила в топ-6 чемпіонату.

Як бачимо, помилки арбітрів у матчах з Олімпіком не дозволили донецькій команді набрати мінімум дев'ять очок. Це ті пункти, яких не вистачило нам для того, щоб претендувати на потрапляння до першої шістки.

Керівництво Олімпіка щиро сподівається, що всі помилки арбітрів - виключно помилки, і не мають під собою підводних течій", - йдеться у заяві клубу.