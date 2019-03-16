Ліверпуль не продаватиме лідерів клубу

Ліверпуль не планує продавати гравців під час літнього трансферу.
Про це розповів тренер Ліверпуля Юрген Клопп у своєму інтерв'ю Goal.com.
"Не хочу говорити про плани на літо, але не думаю, що цій команді потрібні посилення і великі грошові вливання. Кращий спосіб - зібрати групу гравців, постаратися поліпшити їх і потім на якийсь час утримати разом. І це, можливо, була головна проблема Ліверпуля в останні десять років. Коли тут збиралася хороша команда, вже через сезон гравці роз'їжджалися по всьому світу. Цього року такого не буде, безумовно", - сказав тренер.
Нагадаємо, Топ-клуби Європи бойкотують новий формат клубного чемпіонату світу.
Раніше повідомлялося, що Зеніт, Інтер і Айнтрахт потрапили під дисциплінарні стягнення УЄФА.
Джерело - Goal.com.