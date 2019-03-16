Зоря - Шахтар: анонс та прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
22-й тур
15 березня
Зоря - Шахтар
Арбітр: Віталій Романов (Дніпро) проведе 80-й матч в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 39 матчів: +5=1-33 м’ячі 27-101
На полі Зорі — 19 матчів: +2=0-17 м’ячі 15-56
В УПЛ зіграно 37 матчів: +5=1-31 м’ячі 24-95
На полі Зорі — 18 матчів: +2=0-16 м’ячі 12-52
Останній матч на полі Зорі
01.04.2018. 25-й тур чемпіонату України-2017/2018
Зоря — Шахтар 0:3
Голи: 0:1 - 41 Тайсон , 0:2 - 61 Феррейра, 0:3 - 90+4 Кайоде.
Гравці Шахтаря на полі луганського клубу забивають голи у всіх 18-ти іграх УПЛ — 52 м'ячі.
Одну з трьох своїх найбільших поразок в Чемпіонатах Зоря зазнала саме від Шахтаря — 1:7 (30.10.2015 р.).
Цікаві факти та можливі події
820-й матч Шахтаря в Чемпіонатах України.
Юрій Вернидуб може в УПЛ стати свідком 300-го забитого голу своїх підопічних (ще 4 м’ячі) або 250-го пропущеного (ще 3).
Безпрограшна серія Шахтаря в Чемпіонаті з 11 серпня триває 18 ігор: +15=3.
Зоря на своєму полі не програє у Чемпіонаті 6 матчів поспіль: =3=3, при цьому в трьох попередніх матчах очок не втрачає.
"Гірники" з 2 грудня зберігають УПЛ свої ворота "на замку" впродовж 384-х хвилин.
Юрій Вернидуб вже 10-й раз в УПЛ буде налаштовувати своїх гравців на команду Паулу Фонсеки, а баланс попередніх зустрічей: +1=1-8.
Зоря при арбітру Віталію Романову не перемагає в УПЛ 7 матчів поспіль: =3-4.
Шахтар при Віталію Романову не грає внічию в Чемпіонатах 6 ігор поспіль: 5 вікторій та поразка.
Джерело - Чемпіон.