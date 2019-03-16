Зоря - Шахтар: анонс та прогноз матчу УПЛ

820-й матч Шахтаря в Чемпіонатах України.

Чемпіонат України, УПЛ

22-й тур

15 березня

Зоря - Шахтар

Арбітр: Віталій Романов (Дніпро) проведе 80-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 39 матчів: +5=1-33 м’ячі 27-101

На полі Зорі — 19 матчів: +2=0-17 м’ячі 15-56

В УПЛ зіграно 37 матчів: +5=1-31 м’ячі 24-95

На полі Зорі — 18 матчів: +2=0-16 м’ячі 12-52

Останній матч на полі Зорі

01.04.2018. 25-й тур чемпіонату України-2017/2018

Зоря — Шахтар 0:3

Голи: 0:1 - 41 Тайсон , 0:2 - 61 Феррейра, 0:3 - 90+4 Кайоде.

Гравці Шахтаря на полі луганського клубу забивають голи у всіх 18-ти іграх УПЛ — 52 м'ячі.

Одну з трьох своїх найбільших поразок в Чемпіонатах Зоря зазнала саме від Шахтаря — 1:7 (30.10.2015 р.).

Цікаві факти та можливі події

820-й матч Шахтаря в Чемпіонатах України.

Юрій Вернидуб може в УПЛ стати свідком 300-го забитого голу своїх підопічних (ще 4 м’ячі) або 250-го пропущеного (ще 3).

Безпрограшна серія Шахтаря в Чемпіонаті з 11 серпня триває 18 ігор: +15=3.

Зоря на своєму полі не програє у Чемпіонаті 6 матчів поспіль: =3=3, при цьому в трьох попередніх матчах очок не втрачає.

"Гірники" з 2 грудня зберігають УПЛ свої ворота "на замку" впродовж 384-х хвилин.

Юрій Вернидуб вже 10-й раз в УПЛ буде налаштовувати своїх гравців на команду Паулу Фонсеки, а баланс попередніх зустрічей: +1=1-8.

Зоря при арбітру Віталію Романову не перемагає в УПЛ 7 матчів поспіль: =3-4.

Шахтар при Віталію Романову не грає внічию в Чемпіонатах 6 ігор поспіль: 5 вікторій та поразка.

Джерело - Чемпіон.