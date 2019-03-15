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Міністр: Борги НСК Олімпійський та Арени Львів з області фантастики

Вчора 23:27 397 0
Загальна сума боргів арен Львова та Києва - близько 3 млрд
Міністр: Борги НСК Олімпійський та Арени Львів з області фантастики

Борги українських стадіонів Арени Львів та НСК Олімпійський перевищують можливості Міністерства молоді і спорту.

Про це розповів міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

"Борг Арени Львів - близько 400 млн, НСК - 2,5 млрд. Ці борги з'явилися після Євро-2012. Тоді ця державна власність була передана в управління підприємства Укрєвроінфрапроект. А повернули її до Міністерства молоді і спорту з боргами.

Я неодноразово звертався до уряду - можливо, нам треба виплатити боргові зобов'язання, так як самостійно міністерство цю проблему вирішити не може. Підприємство за рахунок своєї комерційної господарської діяльності не може погасити такі борги - це з області фантастики", - сказав Жданов.

Нагадаємо, що головний тренер Челсі перед матчем-відповіді проти київського Динамо, який закінчився розгромом киян, відзначив критичний стан газону Олімпійського.

Джерело - Трібуна.

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