Міністр: Борги НСК Олімпійський та Арени Львів з області фантастики

Борги українських стадіонів Арени Львів та НСК Олімпійський перевищують можливості Міністерства молоді і спорту.

Про це розповів міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

"Борг Арени Львів - близько 400 млн, НСК - 2,5 млрд. Ці борги з'явилися після Євро-2012. Тоді ця державна власність була передана в управління підприємства Укрєвроінфрапроект. А повернули її до Міністерства молоді і спорту з боргами.

Я неодноразово звертався до уряду - можливо, нам треба виплатити боргові зобов'язання, так як самостійно міністерство цю проблему вирішити не може. Підприємство за рахунок своєї комерційної господарської діяльності не може погасити такі борги - це з області фантастики", - сказав Жданов.