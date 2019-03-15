Селекціонер Шахтаря переглядав хавбека Атлетіко Паранаенсе

Шахтар продовжує стежити за хавбеком Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараесом.
Про це повідомляє Globoesporte.
Глава селекційної служби Шахтаря Жозе Боту переглядав 21-річного Гімараеса під час сьогоднішнього матчу Атлетіко проти Хорхе Вільстерманна у Кубку Лібертадорес (4:0), в якому Бруно відзначився голом.
Боту був помічений на матчі в компанії колишнього президента Атлетіко Маріо Селсо Петральї.
Повідомляється, що Боту добре знайомий з керівниками Атлетіко Паранаенсе, адже до роботи в Шахтарі протягом 10 років працював у Бенфіці.
Сам футболіст після матчу не став коментувати інформацію про інтерес з боку Шахтаря.
"Я не знаю, але я радий, що моя робота була помічена", - сказав Бруно.
Шахтар вже намагався купити Бруно Гімараеса минулого літа, проте переговори не завершилися успіхом.
Transfermarkt оцінює півзахисника в 2 мільйони євро.
У лютому Гімараес підписав з Атлетіко новий контракт, до 2023 року. Відступні за гравця прописані в розмірі 40 млн євро.
Нагадаємо, що Мудрик розповів, чому покинув Шахтар.
Раніше Мораес подав документи для отримання українського громадянства.
Джерело - Globoesporte.