Селекціонер Шахтаря переглядав хавбека Атлетіко Паранаенсе

Влітку Атлетіко відмовило Шахтарю у трансфері

Шахтар продовжує стежити за хавбеком Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараесом.

Про це повідомляє Globoesporte.

Глава селекційної служби Шахтаря Жозе Боту переглядав 21-річного Гімараеса під час сьогоднішнього матчу Атлетіко проти Хорхе Вільстерманна у Кубку Лібертадорес (4:0), в якому Бруно відзначився голом.

Боту був помічений на матчі в компанії колишнього президента Атлетіко Маріо Селсо Петральї.

Повідомляється, що Боту добре знайомий з керівниками Атлетіко Паранаенсе, адже до роботи в Шахтарі протягом 10 років працював у Бенфіці.

Сам футболіст після матчу не став коментувати інформацію про інтерес з боку Шахтаря.

"Я не знаю, але я радий, що моя робота була помічена", - сказав Бруно.

Шахтар вже намагався купити Бруно Гімараеса минулого літа, проте переговори не завершилися успіхом.

Transfermarkt оцінює півзахисника в 2 мільйони євро.

У лютому Гімараес підписав з Атлетіко новий контракт, до 2023 року. Відступні за гравця прописані в розмірі 40 млн євро.

Нагадаємо, що Мудрик розповів, чому покинув Шахтар.

Раніше Мораес подав документи для отримання українського громадянства.

Джерело - Globoesporte.