Реал цікавиться 19-річним хавбеком Роми

Скаути галактікос спостерігають за Дзаньйоло

Мадридський Реал спробує підписати півзахисника Роми Ніколо Дзаньйоло.

Про це повідомляє AS.

Королівський клуб знаходиться в пошуках варіантів для підсилення складу і скаути вершкових були присутні на матчі-відповіді між Порту і Ромою (3:1), спостерігаючи за грою 19-річного хавбека.

Дзаньйоло перебрався у столицю Італії минулого літа і став ключовим гравцем джалороссі за короткий час. Чинний контракт Дзаньйоло з клубом розрахований до червня 2023 року.

Крім того, після повернення Зідана Реал вже придбав захисника Порту та проявляє серйозний інтерес до Неймара.

Джерело - AS.