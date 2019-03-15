Реал цікавиться 19-річним хавбеком Роми

Мадридський Реал спробує підписати півзахисника Роми Ніколо Дзаньйоло.
Про це повідомляє AS.
Королівський клуб знаходиться в пошуках варіантів для підсилення складу і скаути вершкових були присутні на матчі-відповіді між Порту і Ромою (3:1), спостерігаючи за грою 19-річного хавбека.
Дзаньйоло перебрався у столицю Італії минулого літа і став ключовим гравцем джалороссі за короткий час. Чинний контракт Дзаньйоло з клубом розрахований до червня 2023 року.
Крім того, після повернення Зідана Реал вже придбав захисника Порту та проявляє серйозний інтерес до Неймара.
Джерело - AS.