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Реал цікавиться 19-річним хавбеком Роми

Сьогодні 20:03 1769 0
Скаути галактікос спостерігають за Дзаньйоло
Реал цікавиться 19-річним хавбеком Роми

Мадридський Реал спробує підписати півзахисника Роми Ніколо Дзаньйоло.

Про це повідомляє AS.

Королівський клуб знаходиться в пошуках варіантів для підсилення складу і скаути вершкових були присутні на матчі-відповіді між Порту і Ромою (3:1), спостерігаючи за грою 19-річного хавбека.

Дзаньйоло перебрався у столицю Італії минулого літа і став ключовим гравцем джалороссі за короткий час. Чинний контракт Дзаньйоло з клубом розрахований до червня 2023 року.

Крім того, після повернення Зідана Реал вже придбав захисника Порту та проявляє серйозний інтерес до Неймара.

Джерело - AS.

#Реал, #Рома, #Дзаньйоло
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