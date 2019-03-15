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Саленко назвав причину розгромної поразки Динамо

Сьогодні 19:54 697 0
Фахівець назвав основні причини розгромної поразки київської команди від Челсі
Саленко назвав причину розгромної поразки Динамо

Київське Динамо не мало шансів у матчі проти лондонського Челсі в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи через слабкий рівень українського чемпіонату.

Так вважає колишній форвард київського Динамо і збірної України з футболу Олег Саленко.

"Найголовніша причина такої поразки, це слабкий рівень місцевого вітчизняного чемпіонату. Арсеналу-Київ забили до перерви чотири м'ячі, а вудругому таймі вже ніхто не хотів грати.

Тільки внутрішня конкуренція підвищить наш рівень у Європі. Але я скажу, що і з психологією у киян проблеми, адже було видно, що після пропущеного м'яча динамівці здалися. Премудрості психології я добре вивчив, працюючи під керівництвом Валерія Лобановського і Карлоса Паррейри", - зазначив Саленко.

Нагадаємо, що Динамо не виплатило гравцям преміальні за Лігу Європи.

Джерело - Команда №1.

#Саленко, #Динамо, #Челсі, #Ліга Європи
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