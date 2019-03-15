Манчестер Юнайтед може створити проблеми каталонській Барселоні у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів захисник Манчестер Юнайтед Кріс Смоллінг. Слова гравця наводить прес-служба UEFA.

"За останні п'ять-шість тижнів ми зрозуміли, що можемо грати з будь-яким суперником і створювати йому проблеми.

З будь-яким із тих, проти кого грали: Челсі це, Тоттенгем або ПСЖ, усі команди", - сказав футболіст.