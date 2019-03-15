Манчестер Юнайтед може створити проблеми каталонській Барселоні у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це розповів захисник Манчестер Юнайтед Кріс Смоллінг. Слова гравця наводить прес-служба UEFA.
"За останні п'ять-шість тижнів ми зрозуміли, що можемо грати з будь-яким суперником і створювати йому проблеми.
З будь-яким із тих, проти кого грали: Челсі це, Тоттенгем або ПСЖ, усі команди", - сказав футболіст.
Нагадаємо, що відбулося жеребкування стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
До цього Манчестер Юнайтед у героїчному стилі здолав ПСЖ.
Джерело - Прес-служба UEFA.