Вілліан розхвалив гру Челсі в матчі проти Динамо

Челсі у матчі-відповіді проти київського Динамо у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи повністю виконало план на гру та не залишили шансів для господарів.

Про це розповів півзахисник Челсі Вілліан.

"Це була дуже важлива перемога. Ми показали хорошу гру, зробили свою роботу. З самого початку ми показали, чого хочемо в цьому матчі, забили п'ять голів, і зіграли дуже добре.

Коли Динамо володіло м'ячем, ми розташовувалися компактно, вузько, так що у суперника не було можливості знайти простір між лініями.

Коли ми володіли м'ячем, ми також намагалися знайти місце між лініями, намагалися знайти місце за лінією захисників Динамо, щоб мати можливість забити", - сказав Вілліан.