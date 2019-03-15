Росії у 2018 році через чемпіонат світу було не до кримського футболу.

Про це розповів віце-президент організації Сергій Бородкін висловив свою політичну позицію.

"Ми не вважаємо себе невизнаною державою. І в турнірах таких команд, куди нас кликали, не беремо участі. Ми – частина Росії. Тому граємо товариські матчі з клубами. Хоча і це не без наслідків. Ось минулої зими до нас на зимовий турнір приїхали Сокіл і Анжи-2. І українська сторона поскаржилася в ФІФА. Тут розуміють, що 2018 року через чемпіонат світу всім було не до кримського футболу. Але тепер треба розв'язувати проблеми. Як навчати тренерів і присвоювати їм тренерські категорії, як готувати футбольних суддів", – сказав Бородкін.

Нагадаємо, Жабченко припинив співпрацю з кримським футбольним союзом.

А екс-гравець Карпат поїхав грати у чемпіонат Криму.

Джерело - football24.ua.