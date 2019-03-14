Шевченко: Динамо хотіло здобути хороший результат в Лондоні

Керманич збірної порівняв Динамо і Челсі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко очікує цікавий футбол у грі Ліги чемпіонів між Динамо - Челсі.

Його слова наводить Chelsea TV.

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"Челсі дуже хороша команда, яка має багато досвідчених, хороших гравців. Динамо - молода команда, футболісти не мають стільки досвіду. Було дуже цікаво дивитися за Челсі в першій грі, помітною стала відмінність у ментальності футболу. Динамо хотіло приїхати, добути хороший результат, навіть мало кілька хороших моментів. Однак, Челсі повністю домінував у тій грі", - заявив легендарний динамівець.

Нагадаємо, матч Динамо — Челсі відбудеться 14 березня о 19:55 на НСК Олімпійський.

Тим часом Ротань відвідає гру Динамо — Челсі.

Джерело - Chelsea TV.