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Анчелотті: Роналду може домогтися результату один. Він - великий чемпіон

Сьогодні 13:05 167 0
Головний тренер Наполі Карло Анчелотті Кріштіану
Анчелотті: Роналду може домогтися результату один. Він - великий чемпіон

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відносить до списку найкращих гравців за всю історію футбола.

Таку думку висловив головний тренер Наполі Карло Анчелотті, розхваливши форварда після його хет-трику в матчі з Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ювентус зробив приголомшливий подвиг, і його ініціював видатний футболіст.

Всі чекали, що його гра буде ставати гірше, але цього не відбувається. Ні на йоту. Роналду ніколи не помиляється, особливо в таких важливих матчах, як з Атлетіко.

Він може самостійно досягти результату в матчі. Є прекрасні футболісти, у яких завжди проблеми у важливих матчах. І в цьому полягає різниця між чудовим гравцем і великим чемпіоном", - сказав Анчелотті.

Італієць працював з Роналду в мадридському Реалі.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі теж схвально відреагував на успіхи Роналду.

Джерело - Чемпіон.

#ювентус, #Атлетіко, #Ліга чемпіонів, #Роналду, #Анчелотті
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