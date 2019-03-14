Анчелотті: Роналду може домогтися результату один. Він - великий чемпіон

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відносить до списку найкращих гравців за всю історію футбола.

Таку думку висловив головний тренер Наполі Карло Анчелотті, розхваливши форварда після його хет-трику в матчі з Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ювентус зробив приголомшливий подвиг, і його ініціював видатний футболіст.

Всі чекали, що його гра буде ставати гірше, але цього не відбувається. Ні на йоту. Роналду ніколи не помиляється, особливо в таких важливих матчах, як з Атлетіко.

Він може самостійно досягти результату в матчі. Є прекрасні футболісти, у яких завжди проблеми у важливих матчах. І в цьому полягає різниця між чудовим гравцем і великим чемпіоном", - сказав Анчелотті.