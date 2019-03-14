Капітан Ліверпуля: Ми не показали свій найкращий футбол

Ліверпулю ще є чим дивувати суперників на наступних стадіях Ліги чемпіонів.

Про це розповів півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер, коментуючи перемогу над Баварією 3:1.

"Гарний результат. Ми не показали свій кращий футбол, але тут було головним добре захищатися. Ван Дейк знову забив. Думаю, він повинен забивати навіть більше, з огляду на його зріст!

Це добре для англійського футболу. Ми не знаємо, кого отримаємо в наступному раунді, але у нас ще залишилися хороші почуття з минулого року. Так що, сподіваюся, ми зможемо продовжити наш шлях", - сказав футболіст.