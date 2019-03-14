Визначилися претенденти на звання найкращого гравця туру Ліги чемпіонів

Став відомий список претендентів на звання кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє прес-служба UEFA.
У їх число увійшли форвард Барселони Ліонель Мессі, лідер Ювентуса Кріштіану Роналду, вінгер Ліверпуля Садіо Мане і півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане.
👊 @Cristiano Ronaldo ⚽️⚽️⚽️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 марта 2019 г.
👊 @LeroySane19 ⚽️🅰️🅰️🅰️
👊 Lionel Messi ⚽️⚽️🅰️🅰️
👊 Sadio Mané ⚽️⚽️
Superstars landing knockout blows this week! Who ya got?#UCL Player of the Week | @FTBSantander
Нагадаємо, що Манчестер Сіті здобув перемогу з рахунком 7:0, Атлетіко поступився Ювентусу 0:3 та вилетів з розіграшу ЛЧ.
Також Барселона знищила Ліон 5:1, а Баварія не змогла нчіого протиставити Ліверпулю 1:3.
Джерело - Чемпіон.