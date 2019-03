Визначилися претенденти на звання найкращого гравця туру Ліги чемпіонів

Став відомий список претендентів на звання кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба UEFA.

У їх число увійшли форвард Барселони Ліонель Мессі, лідер Ювентуса Кріштіану Роналду, вінгер Ліверпуля Садіо Мане і півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане.

👊 @Cristiano Ronaldo ⚽️⚽️⚽️

👊 @LeroySane19 ⚽️🅰️🅰️🅰️

👊 Lionel Messi ⚽️⚽️🅰️🅰️

👊 Sadio Mané ⚽️⚽️



Superstars landing knockout blows this week! Who ya got?#UCL Player of the Week | @FTBSantander