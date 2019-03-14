Президент Ліона: VAR вплинув на результат. Нас покарали надмірно

У матчі Барселона - Ліон у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів VAR грав проти ткачів.

Про це заявив президент Ліона Жан-Мішель Ола.

"Так, в першому таймі нам було важко, до того ж обставини склалися вкрай несприятливо і, мабуть, вплинули на результат матчу. Рішення про призначення пенальті було несподіваним. Потім ми втратили такого хорошого воротаря, як Лопеш.

Сьогодні не дуже хороший день для VAR. Використання відеоповторів не повинно впливати на результат. У мене склалося враження, що нас покарали надмірно, після чого багато слабкостей команди оголилися.

Барселона була сильнішою, але не настільки, як показує рахунок", - сказав Ола.