Ліверпуль став останнім з англійських клубів, які пройшли до чвертьфіналу, після перемоги над Баварією (3:1) в матчі-відповіді 1/8 фіналу, і приєднався до Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенгема.
Десять років тому, в сезоні 2008/09, квартет англійських клубів складався з Арсеналу, Челсі, Ліверпуля і Манчестер Юнайтед.
Також з виходами Ліверпуля і Барселони визначилися всі учасники 1/4 фіналу.
Жеребкування 1/4 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 15 березня о 13:00 за київським часом.
Нагадаємо, Барселона знищила Ліон на власному полі.
Також, Ліверпуль впевнено переграв Баварію в Лізі чемпіонів
Джерело - Чемпіон.