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Вперше за 10 років у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Англію представлять чотири клуби

Сьогодні 07:50 166 0
Вперше за 10 років у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Англію представлять чотири клуби

Ліверпуль став останнім з англійських клубів, які пройшли до чвертьфіналу, після перемоги над Баварією (3:1) в матчі-відповіді 1/8 фіналу, і приєднався до Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенгема.

Десять років тому, в сезоні 2008/09, квартет англійських клубів складався з Арсеналу, Челсі, Ліверпуля і Манчестер Юнайтед.

Також з виходами Ліверпуля і Барселони визначилися всі учасники 1/4 фіналу.

Жеребкування 1/4 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 15 березня о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, Барселона знищила Ліон на власному полі.

Також, Ліверпуль впевнено переграв Баварію в Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

#Ліга чемпіонів, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Тоттенгем
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