Гравець може повернутися у свій колишній клуб

Нападник Реала Карім Бензема зацікавив Ліон, вихованцем якого він є.

Про це розповів президент клубу Жан-Мішель Ола.

"Ми розмовляли з ним про це. Карім був відкритий для повернення. Ми не змогли домовитися з фінансів. Було б здорово, якби одного разу він повернувся в Ліон", - заявив функціонер.

Нагадаємо, Карім Бензема грав за Ліон протягом п'яти сезонів. 2009 року француз перейшов в Реал. У футболці Ліона він провів 148 матчів і забив 66 голів. Контракт 31-річного форварда з мадридцями чинний до літа 2021 року.

Нагадаємо, будинок Бензема пограбували під час матчу Реала — Барселона.

Тим часом Бензема заявив, що він лідер атак Реала.

Джерело - iSport.