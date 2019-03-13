Українець виграє боротьбу в Менді та Ляпорта

22-річний український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко став лідером серед захисників містян за системою гол + пас у поточному сезоні.

Зінченко набрав 6 очок, забивши 1 м'яч і віддавши 5 результативних передач. Свій останній гольовий пас українець віддав у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Шальке.

У найближчих переслідувачів Зінченка — Бенжаміна Менді і Емеріка Ляпорта — по 5 очок. У Менді 0 + 5, в Емеріка Ляпорта 4 + 1. Кайл Вокер набрав 3 очки (2 + 1), Даніло і Ніколас Отаменді — по 2 очки (1 + 1).

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У поточному сезоні Зінченко провів за Манчестер Сіті 20 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, Розгром Шальке Зінченко відсвяткував у футболці Коноплянки

Джерело - Sport.ua.