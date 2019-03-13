Нагорняк: Головне, щоб була інтрига і Челсі отримало бій

Експерт хоче побачити красивий футбол

Київське Динамо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі повинне виборювати результат.

Так вважає тренер юнацької збірної України та футбольний експерт Сергій Нагорняк.

"Рахунок першого матчу дуже важкий, тому в грі у Києві хотілося щоб була хоч якась інтрига і кияни забили швидкий гол. Звісно, для Челсі матч-відповідь не є серйозною загрозою. Хочеться, щоб лондонці вийшли на гру розслабленими, а кияни боролися за результат.

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Динамо потрібно зіграти так, щоб вболівальники проводжали команду зі стадіону аплодисментами. Про склад команди говорити важко — ми не знаємо про фізичний стан гравців. Можливо, в цій грі дебютує хтось із молоді, але головне, щоб була інтрига і гості отримали гідний бій", — зазначив Нагорняк.

Нагадаємо, Вербич не допоможе Динамо в грі з Челсі.

Тим часом Ігуаїн може пропустити матч проти Динамо.

Джерело - 1927.kiev.ua.