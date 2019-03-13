14 березня в готелі Опера відбудеться офіційне представлення бразильських новачків Шахтаря Маркоса Антоніо і Тете.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників
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Футболісти отримають ігрові футболки, а також дадуть відповіді на питання журналістів. Початок — о 15:00.
Пряму трансляцію заходу проведуть на офіційному сайті команди.
Нагадаємо, Шахтар розпочав продаж квитків на кубковий матч проти Динамо.
Також гірники назвали найкращого гравця місяця.
Джерело - Шахтар.